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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu

Türkiye'nin nefesini tuttuğu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı.

Haber Merkezi
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
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Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaşıyor. Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 25. haftanın kapanışında konuk edecek.

Saatler 20'yi gösterdiğinde, santra düdüğünü Sloven hakem Slavko Vincic çalacak.

 Dev derbide Slavko Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam.

Galatasaray'da 2 eksik

Namağlup lider unvanıyla sahaya çıkacak Galatasaray'da 2 eksik var.

Tedavisi sona eren Yunus Akgün takıma döndü. Sakatlıkları süren Morata ve Jakobs kadroda olmayacak.

Sezonu kapatan Mauro Icardi ise derbide arkadaşlarına tribünden destek vermek için Arjantin'den geldi.

İŞTE DERBİNİN İLK 11'LERİ

GALATASARAY

Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper ve Osimhen.

FENERBAHÇE

İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

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