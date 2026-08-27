Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası dolacak: Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacaklar?

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini Vedat Muriç ve Archie Brown kaydetti. Fenerbahçe böylelikle toplamda 3-2'lik skorla tur atlayarak Devler Ligi bileti aldı.

Devler Ligi geliri belli oldu

UEFA’nın 2026-2027 sezonunda uygulayacağı yeni gelir dağılımı modeli çerçevesinde, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Türk temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe dev bir maddi kaynağı garantiledi.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2008/2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlamıştı.

İki kulübün lig aşamasındaki katılım ve katsayı paylarından elde edeceği minimum toplam gelir 61,3 milyon euroya ulaştı.

2024-2027 döngüsünde 36 takımlı yeni formatla yürütülen organizasyonda kulüplere dağıtılacak net gelir 2,437 milyar euro olarak belirlendi.

Dağıtım modeli, eşit katılım payı (Yüzde 27,5), performans bonusları (Yüzde 37,5) ve yeni oluşturulan "Değer Sütunu" (Value Pillar) (Yüzde 35) olmak üzere üç ana başlık altında toplandı.

Devler Ligi'ne ayak bastı parası: 18,62 milyon euro

Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bastı ücretini kasasına koyacak.

Bu meblağın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşinat olarak, kalan 750 bin eurosu ise sezon sonunda kulüplere aktarılacak.

Fenerbahçe katsayı avantajıyla bir adım önde

Eski "Yayın Havuzu" ile "Kulüp Katsayı Puanı" kalemlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Değer Sütunu (Value Pillar) dağıtımında ise Fenerbahçe katsayı üstünlüğünün karşılığını alacak.

Son 5 ve 10 yıllık UEFA katsayı sıralamalarında sarı-kırmızılı rakibinin üstünde yer alan Fenerbahçe, Değer Sütunu'nun Avrupa içi ve Avrupa dışı kategorilerinde Galatasaray’a kıyasla daha fazla hisse elde edecek.

Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin minimum garanti geliri yaklaşık 31,2 milyon euro seviyesine ulaşırken, Galatasaray ise minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilemiş oldu.

Bunun yanı sıra her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başınaysa 700 bin euro alacak.