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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını Sporting karşısında deplasmanda; Fenerbahçe ise Roma ile iç sahada oynayacak.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre sarı-kırmızılılar, turnuvanın ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile 9 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

9 Eylül Çarşamba
Sporting Lizbon - Galatasaray

13 Ekim Salı
Galatasaray - Barcelona

21 Ekim Çarşamba
Lille - Galatasaray

3 Kasım Salı
Galatasaray - Stutgart

24 Kasım Salı
Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık Salı
AEK - Galatasaray

19 Ocak Salı
Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak Çarşamba
PSG - Galatasaray

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda sarı-lacivertlilerin fikstürü belli oldu. Kanarya, ilk maçta Roma ile evinde oynayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

10 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - Roma

14 Ekim Çarşamba
Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim Salı
Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba
Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım Çarşamba
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba
LASK - Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba
Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak Çarşamba
Atletico Madrid - Fenerbahçe