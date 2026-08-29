Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını Sporting karşısında deplasmanda; Fenerbahçe ise Roma ile iç sahada oynayacak.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti.
UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre sarı-kırmızılılar, turnuvanın ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile 9 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak.
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:
9 Eylül Çarşamba
Sporting Lizbon - Galatasaray
13 Ekim Salı
Galatasaray - Barcelona
21 Ekim Çarşamba
Lille - Galatasaray
3 Kasım Salı
Galatasaray - Stutgart
24 Kasım Salı
Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık Salı
AEK - Galatasaray
19 Ocak Salı
Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak Çarşamba
PSG - Galatasaray
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti.
UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda sarı-lacivertlilerin fikstürü belli oldu. Kanarya, ilk maçta Roma ile evinde oynayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:
10 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - Roma
14 Ekim Çarşamba
Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim Salı
Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım Çarşamba
Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım Çarşamba
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık Çarşamba
LASK - Fenerbahçe
20 Ocak Çarşamba
Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak Çarşamba
Atletico Madrid - Fenerbahçe