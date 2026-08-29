Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre sarı-kırmızılılar, turnuvanın ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile 9 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

9 Eylül Çarşamba

Sporting Lizbon - Galatasaray

13 Ekim Salı

Galatasaray - Barcelona

21 Ekim Çarşamba

Lille - Galatasaray

3 Kasım Salı

Galatasaray - Stutgart

24 Kasım Salı

Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık Salı

AEK - Galatasaray

19 Ocak Salı

Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak Çarşamba

PSG - Galatasaray

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda sarı-lacivertlilerin fikstürü belli oldu. Kanarya, ilk maçta Roma ile evinde oynayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

10 Eylül Perşembe

Fenerbahçe - Roma

14 Ekim Çarşamba

Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim Salı

Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba

Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım Çarşamba

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba

LASK - Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba

Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak Çarşamba

Atletico Madrid - Fenerbahçe