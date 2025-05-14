Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Kupası için sahaya çıkıyor
Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.
Futbolun iki devi Ziraat Türkiye Kupası için karşılaşıyor. Gaziantep'te oynanacak Trabzonspor - Galatasaray finali saat 20.45'te başlayacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak finali hakem Cihan Aydın yönetecek.
Sarı-kırmızılılar lig ve kupa dublesinin, bordo-mavililer ise Avrupa biletinin peşinde...
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Yunus, Sara, Barış Alper; Osimhen
Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Saviç, Batagov, Mustafa; Lundstram, Ozan; Zubkov, Sikan, Nwakaeme; Banza