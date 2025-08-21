  1. Ekonomim
Galatasaray Victor Nelsson'ı satış opsiyonlu Verona'ya kiralandı

Galatasaray, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonu ile birlikte İtalyan ekip Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un geçici transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir" denildi.

