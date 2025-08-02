Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenledi

Galatasaray'da yeni transferler Leroy Sane ve Victor Osimhen ile imzalar atılıyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da iki yıldız isim için Rams Park'ta imza töreni düzenleniyor.

Tören öncesi ilk olarak sarı-kırmızılılar, yeni sezon ürünlerini Rams Park'ta görücüye çıkardı. Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği 3. formayı Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından taraftara tanıtıldı.

Leroy Sane taraftarla buluştu

Forma tanıtımının ardından Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane anonslarla birlikte sahneye geldi. Leroy Sane için stadyumdaki taraftarlar tezahüratta bulundu.

Victor Osimhen'e taraftar ilgisi

Galatasaray'a geri dönen Victor Osimhen anons edildi ve kürsüye çıktı. Victor Osimhen için taraftarlar tezahüratta bulundu.

"Göğsünde 5 yıldızlı arması olan takım olarak gururluyuz"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu kürsüye çıkan bir diğer isim oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarların alkışları eşliğinde sahneye çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek imza töreni için kürsüye çıktıktan sonra taraftarlara seslendi.

Dursun Özbek şu sözleri dile getirdi:

"Futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuzun imza töreni için buradayız. Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünde 5 yıldızlı arması olan takım olarak sevinçliyiz, mutluyuz ve gururluyuz."

"Yeni bir hedefimiz var, Avrupa'da başarılı olmak"

Okan Buruk'a ve futbolculara parantez açan Dursun Özbek, "Bu başarıda emeği geçen arkadaşlarıma ve Okan Buruk'a, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız destek veren taraftarlarımıza da teşekkürler" dedi.

Yeni hedefleri olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Yeni bir hedefimiz var, Avrupa'da başarılı olmak. Bu hedefe ulaşmak için 2 değerli transfer yaptık. Bu önemli transferlerden birisi Sane, Alman Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Artık Galatasaray için ter dökecek. Daha sezon yeni bitmişken yaptığımız bu transferle herkesi kıskandırdık" şeklinde konuştu.

"Osimhen futbolseverlerin gönlünde taht kurdu"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bonservisi alınan Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Dursun Özbek şu sözleri dile getirdi:

"Kulübümüze verdiği değer için Leroy Sane'ye teşekkür ediyorum. Osimhen, geçen sezon gösterdiği performansla sadece Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Bundan da önemlisi, kulübümüzle ve taraftarlarla gönülden bir bağ kurdu. Bundan da önemlisi, kulübümüz ve taraftarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek gönülden bir bağ kurdu. Dünyanın en önemli kulüplerini reddetti ve Galatasaray'a geldi."

Ederson tezahüratları Dursun Özbek'ten yanıt

Ederson tezahüratlarına dair soruya Dursun Özbek, "Transfer sezonu daha bitmedi. Yeni başladı diyebiliriz. Eksiklerimizi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" cevabını verdi.

"26. şampiyonluk için yola çıkıyoruz"

Şampiyonluk mesajı veren Dursun Özbek, "Altıncı yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Kurucumuz Ali Sami Yen'in hedefi doğrultusunda Türk olmayan takımları teker teker yeneceğiz" dedi.

Leroy Sane: Oynamayı dört gözle bekliyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, "Merhaba Galatasaray taraftarları, burada olduğum için mutluyum. Bu taraftarlar önünde oynamayı dört gözle bekliyorum" dedi. Leroy Sane, Türkçe olarak şu ifadeleri kullandı: "Haydi Cimbom!"

Osimhen: Solo il Gala

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Victor Osimhen ise, "Merhaba Galatasaray! Solo il Gala" şeklinde konuştu.