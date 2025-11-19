  1. Ekonomim
  3. Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığını açıkladı
Galatasaray Kulübü, milli maçta sakatlık yaşayan Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Milli oyuncu Kaan Ayhan'ın MR tetkiklerinin ise bugün öğleden sonra yapılacağı aktarıldı.

