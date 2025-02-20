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Galatasaray yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmasıyla ilgili yürütmenin durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kuruluna başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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Galatasaray yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu
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TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.

 Tahkim Kuruluna başvuru yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan atamayla ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Tahkim Kuruluna başvurdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tepki göstermişti

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıklamasından sonra MHK talimatlarına gönderme yaparak tepki göstermişti.

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