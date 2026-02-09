Galatasaray yöneticisi Ahmet Eler istifa ettiğini duyurdu

Galatasaray yönetici Ahmet Eler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki iddialar nedeniyle istifa ettiği duyurdu.

Eler açıklamasında şu ifadeler kullandı:

"Son günlerde sosyal medyaya ilgili şahıs tarafından verilen bilgi ile bazı hesaplar tarafından gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve itibarımı hedef alan paylaşımlar yapılmaktadır.

Bahse konu yurt dışı organizasyonuna ilişkin tutar, taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda ilgili kişinin yardımcısı Barış Bey’e nakden ve eksiksiz teslim edilmiştir.

"Mesnetsiz iddialar doğru değildir"

Sosyal medyada yine ifade edilen benim parayı kendime aldığım gibi bir durum söz konusu değildir, Tutar üç kişi adına ilgili şahıs tarafından Tur şirketine yatırılmış olup, şahsıma düşen kısmını da nakit elden teslim edilmiştir.

Mesnetsiz şekilde Galatasaray’a yardım ve bağış gibi adlandırılması söz konusu değildir zaten, Tur şirketinin hesabına yatırıldığı da açıktır. Bu şahısla bir yakınlığımızın özü; özel okulundan bazı öğretmenler oğluma özel ders vermesiyle ve Galatasaray ile ilgili organize ettiğim birçok yemekte kendisinin misafir olarak katılması ile ilişkilidir.