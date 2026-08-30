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Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe'ye İzmir'de otomobil çarptı!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Haber Merkezi
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Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe'ye İzmir'de otomobil çarptı!
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Alaçatı Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında otomobilden inen Bahçetepe'ye, A.Ç'nin kullandığı 35 DB 2022 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan Bahçetepe için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçetepe, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağında kırık tespit edilen Bahçetepe'nin bilincinin açık olduğu ve tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.

Olaya karışan otomobil sürücüsünün polis merkezinde ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Kulüpten Bahçetepe'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bahçetepe'nin Göztepe maçı sonrası İzmir'de bulunduğu sırada yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirtildi.

'Bahçetepe'nin Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirilen açıklamada, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

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