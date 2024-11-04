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Galatasaray yöneticisi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi. Demirtaş kazası sonrası sağ kolundan ameliyat edildi.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray yöneticisi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi
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Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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