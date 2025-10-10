Galatasaray'a 90 bin TL'lik para cezası
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 90 bin lira para cezası uyguladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübüne 90 bin lira para cezası verdi.
TBF'nin açıklamasına göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü oynanan Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ karşılaşmasında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 90 bin lira para cezası uygulandı.
Spor