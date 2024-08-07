Galatasaray'a iki isim için 22 milyon euroluk teklif sunuldu
Rus futbol kulübü Spartak Moskova'nın, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu iddia edildi.
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Spartak Moskova, temsilcisi, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisi için toplam 20 + 2 milyon euroluk bir teklif sundu.
Henüz bir anlaşmanın olmadığı belirtildi
Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon euroluk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.
Moskova kulübünün kulüp, oyuncu ve temsilcileriyle görüştüğü ancak henüz bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.
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