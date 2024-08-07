Galatasaray'a iki isim için 22 milyon euroluk teklif sunuldu

Spartak Moskova, temsilcisi, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisi için toplam 20 + 2 milyon euroluk bir teklif sundu.

Henüz bir anlaşmanın olmadığı belirtildi

Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon euroluk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.

Moskova kulübünün kulüp, oyuncu ve temsilcileriyle görüştüğü ancak henüz bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.