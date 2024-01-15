Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin bir süre daha formasından uzak kalacağı bildirildi.
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi'nin sahalara döneceği maç merak konusu. Daha önce Trabzonspor maçında formasına kavuşacağı öngörülen Mauro Icardi'de planlar tutmadı.
Galatasaray, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin bir süre formasından uzak kalacağını bildirmişti.
Sakatlığın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirme sonrası Icardi'nin maske ile sahaya çıkabileceği vurgulanmıştı.
Fenerbahçe derbisinin ardından ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyordu.
Trabzonspor mücadelesinde oynaması zor
Ancak Arjantinli yıldız forvetin Trabzonspor maçında da oynamasının zora girdiği aktarıldı.
Deneyimli golcünün ağrılarının devam ettiği ve büyük ihtimalle derbiyi kaçıracağı belirtildi.
Galatasaray 21 Ocak tarihindeki Trabzonspor maçının ardından 25 Ocak'ta iç sahada İstanbulspor, 29 Ocak'ta ise yine İstanbul'da Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Mauro Icardi'nin İstanbulspor veya Gaziantep FK maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
Bu sezon toplam 27 maça çıkan deneyimli forvet 17 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.