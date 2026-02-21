Galatasaray'a zirve yolunda büyük şok
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Galatasaray aldığı zirve yarışında kan kaybederken Tümosan Konyaspor ise 12 maç sonra kazanarak taraftarını sevindirdi.
Konyaspor'un golleri Adil Demirbağ ve Kramer'den geldi.
İlk yarıdan notlar
28. dakikada Gabriel Sara'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eren Elmalı'nın ortasında Roland Sallai'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.
İkinci yarıdan notlar
55. dakikada Deniz Türüç’ün ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Andzouana'nın çaprazdan vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kale önünde Muleka'nın topuğuyla vuruşunda az farkla yandan dışarı gitti.
73. dakikada Gabriel Sara’nın ceza yayı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan ön direkte çevirdiği topu kale önünde Adil ağlara gönderdi. 1-0
81. dakikada Bjorlo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi’nin ortasında kale önünde Blaz Kramer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0