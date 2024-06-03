Galatasaray’da 3 isimle yollar ayrıldı

Galatasaray Ekmas’ta yeni sezon öncesi 3 isme veda edildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz” denildi.