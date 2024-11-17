Galatasaray'da ayrılık rüzgarları: İlk isim kesinleşti...

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa'da ise çıktığı 4 maçta 10 puan topladı ve ilk 8 için iddialı bir pozisyonda yer alıyor. Devre arasında yapılacak takviyeler için kolları sıvayan yönetim, bir diğer yandan da ayrılacak futbolcularla ilgili kararını verdi.

İlk 11 oyuncularını satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı ekipte ilk ayrılan isim Hakim Ziyech olacak. HT Spor'un haberine göre, Ziyech'in menajeri MLS'ten takım bakıyor.

Ajax'a dönme seçeneğini de düşünen Ziyech'in Hollanda deviyle de temas halinde olduğu haberin detayında yer aldı.

Ziyech'in yanı sıra, yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir de oynayabileceği bir takıma kiralanacak. Galatasaray, Yusuf Demir için Rapid Wien'e 6 milyon euro ödemişti.

Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den formayı alamayan ve kulübeye hapsolan Victor Nelsson da ayrılabilir. Sarı-kırmızılı takımın yeni sözleşme teklifini reddeden başarılı stoper için Real Betis devrede.

Teklifin cazip seviyeye ulaşması durumunda ayrılık yaşanması olası.

Yine adı ayrılık dedikodularına karışan Elias Jelert ve Kerem Demirbay için ise henüz net karar verilmiş değil.