Galatasaray'da Dursun Özbek, yeniden başkan seçildi
Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonunda seçimi kazanmayı garantiledi.
Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı.
Seçimli genel kurulda üyeler, adaylardan Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkteki oy pusulaların kullandı.
Genel kurulda, 10 bin 290 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.
Oy verme işlemine 4415 üye katılım sağladı.
Toplam 20 sandık bulunan seçimde oy kullanma işlemi saat 15.00'te sonlandı. Dursun Özbek, 14. sandık sonunda seçimi kazanmayı garantiledi.
Özbek, Mayıs 2026'ya kadar göreve devam edecek.