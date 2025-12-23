Galatasaray'da Icardi belirsizliği sona eriyor: İşte yeni sözleşmenin detayları
Galatasaray ile sözleşmesinin son yılında olan Mauro Icardi'de belirsizlik sona eriyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın Icardi'ye sunacağı yeni kontratın detayları da ortaya çıktı.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin akıbeti netleşiyor.
Icardi, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini yönetime iletti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı idareciler, yıldız golcüyle bir araya gelme kararı aldı.
1+1 yıllık sözleşme
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray yönetiminin yeni yıl sonrası Icardi ile masaya oturacağı ve Arjantinli futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ifade edildi.
6-7 milyon Euro maaş
Yine haberde Icardi'nin yıllık 6-7 milyon Euro bandında bir ücrete olumlu baktığı aktarıldı.
Galatasaray'ın ocak ayı içinde Mauro Icardi'yle yeni sözleşme konusunda anlaşıp resmi duyuruyu yapmasının beklendiği vurgulandı.