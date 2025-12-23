Galatasaray'da Icardi belirsizliği sona eriyor: İşte yeni sözleşmenin detayları

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin akıbeti netleşiyor.

Icardi, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini yönetime iletti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı idareciler, yıldız golcüyle bir araya gelme kararı aldı.

1+1 yıllık sözleşme

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray yönetiminin yeni yıl sonrası Icardi ile masaya oturacağı ve Arjantinli futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ifade edildi.

6-7 milyon Euro maaş

Yine haberde Icardi'nin yıllık 6-7 milyon Euro bandında bir ücrete olumlu baktığı aktarıldı.

Galatasaray'ın ocak ayı içinde Mauro Icardi'yle yeni sözleşme konusunda anlaşıp resmi duyuruyu yapmasının beklendiği vurgulandı.