Galatasaray'da İlkay Gündoğan heyecanı: 'Transfer yüzde 90 tamamlandı'

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Eksik bölgelerini doldurmaya çalışan ve kadro derinliğini artırmak isteyen sarı-kırmızılılarda yeniden İlkay Gündoğan'ın ismi gündeme geldi.

NTV'de yer alan habere göre, Galatasaray'da 8 yıl Okan Buruk ile birlikte forma giyen Tugay Kerimoğlu sarı-kırmızılı takımın yüzde 90 ihtimalle Gündoğan ile anlaştığını açıkladı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Göztepe galibiyeti sonrasında "İlkay'ı her takım ister. İyi bir G.Saraylı. Bir gün G.Saray forması giymesi herkesi sevindirir" ifadelerini kullanmıştı.