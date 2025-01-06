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Galatasaray'da İlkay Gündoğan heyecanı: 'Transfer yüzde 90 tamamlandı'

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, İlkay Gündoğan transferinin yüzde 90 oranında gerçekleşeceğini belirterek sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
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Galatasaray'da İlkay Gündoğan heyecanı: 'Transfer yüzde 90 tamamlandı'
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Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Eksik bölgelerini doldurmaya çalışan ve kadro derinliğini artırmak isteyen sarı-kırmızılılarda yeniden İlkay Gündoğan'ın ismi gündeme geldi.

NTV'de yer alan habere göre, Galatasaray'da 8 yıl Okan Buruk ile birlikte forma giyen Tugay Kerimoğlu sarı-kırmızılı takımın yüzde 90 ihtimalle Gündoğan ile anlaştığını açıkladı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Göztepe galibiyeti sonrasında "İlkay'ı her takım ister. İyi bir G.Saraylı. Bir gün G.Saray forması giymesi herkesi sevindirir" ifadelerini kullanmıştı.

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