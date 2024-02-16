Galatasaray'da Muslera bilmecesi: Gidecek mi kalacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Muslera hakkında konuşan Buruk, kaptan Fernando Muslera ile devam etmek istediklerini söyledi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki Uruguaylı kalecinin takımda son dönemini yaşadığının söylenmesi üzerine Buruk, "Muslera'nın Galatasaray'daki son 10 senesi." diyerek espri yaptı.

Muslera'nın çok önemli bir futbolcu olduğuna değinen Buruk, "Muslera, uzun yıllardır Galatasaray'ın başarılarında rol aldı. Hem takım kaptanı hem de kaleci olarak önemli bir rolü var. Hepimizin isteği Muslera ile devam etmek. Kulüp de bunu istiyor. Kendisi ne kadar önemli olduğunu her maçta gösteriyor. İsteğimiz onunla devam etmek." şeklinde görüş belirtti.