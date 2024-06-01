Galatasaray'da Okan Buruk'a dev zam

Galatasaray'da Fransız ve İtalyan kulüplerinin radarında olan başarılı teknik adamla ilgili karar verildi. Başkan Dursun Özbek, gelecek hafta başında Buruk ile masaya oturup 2 senelik sözleşme imzalatacak. Okan Buruk ile daha önce birer senelik sözleşme imzalayan Özbek, bu sefer görev süresinin sonuna kadar takımı şampiyon hocaya bırakacak.

Galatasaray’ın başında rekorlar kıran Okan Buruk’un ücretine de zam yapılacak. Milliyet'in haberine göre; ilk sezonunda 18 milyon liraya çalışan, şampiyonluğun ardından ücreti 30 milyon liraya çıkarılan Buruk'un maaşında ciddi bir yükselişe gidilecek. Buruk'un yıllık maaşı 75 milyon liraya yükseltilecek.

Yönetim, yaklaşık 2 milyon Euro düzeyinde olacak paranın, Avrupa’daki başarılı teknik direktörlerle kıyaslandığında fazla olmayacağını düşünüyor. Okan Buruk da Galatasaray ile devam etmek istediğini belirtmiş, bu konuda zorluk çıkarmayacağını göstermişti.