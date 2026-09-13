Galatasaray’da Osimhen kararı: Barcelona maçına yetişecek mi?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sağ kasığından sakatlanan Victor Osimhen'in ne zaman sahalara döneceği netleşti.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta sakatlanan Victor Osimhen karşılaşmanın 33. dakikasında oyundan çıkmış ve müsabakayı tamamlayamamıştı.

Geçen hafta yapılan tetkiklerinde sağ kasığında ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilen Nijeryalı golcü, sarı kırmızı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçını kaçırırken, bugün ligdeki Kocaelispor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

19 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor müsabakasına yetişme umudu olan Osimhen'in durumunu gözden geçiren sarı kırmızılı teknik heyet ve sağlık kurulunun, yıldız futbolcuyla ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Trabzon deplasmanında forma giyme olasılığı bulunan Victor Osimhen bu zorlu maçta riske edilmeyecek.

Haberde, 27 yaşındaki futbolcu için milli aranın bekleneceği ifade edildi.

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na da gönderilmeyecek olan Osimhen'in, 13 Ekim Salı günü Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sahada olması bekleniyor.