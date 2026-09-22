Galatasaray'da Osimhen'in sahalara döneceği maç belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'le deplasmanda oynadığı maçın 33. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor.

Yıldız golcü sakatlığından dolayı Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting maçlarını kaçırmıştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Osimhen'den sarı-kırmızılı takıma müjdeli haber geldi.

Osimhen'in yapılan kontroller sonucunda tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Yıldız golcünün milli ara dönüşünde Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında formasına kavuşacağı belirtildi. Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maç 9 Ekim'de oynanacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta sahaya çıkan, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynayan Victor Osimhen, sakatlığından dolayı Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Roland Sallai'nin de tedavisinin devam ettiği ve Kasımpaşa maçında forma giyebileceği kaydedildi.