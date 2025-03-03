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Galatasaray'da puan kaybı sonrası flaş görüşme: Buruk ve Özbek bir araya gelecek

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup ederek puan farkını 4'e düşürdü. Başkan Dursun Özbek ile Okan Buruk'un alınan sonuçlar sonrası görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Öte yandan sarı-kırmızılı camiada eski yönetici Erden Timur ile ilgili de gelişmeler yaşandığı iddia ediliyor.

Haber Merkezi
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Galatasaray'da puan kaybı sonrası flaş görüşme: Buruk ve Özbek bir araya gelecek
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Son 4 resmi maçını kazanamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un başkan Dursun Özbek ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Bu görüşmede Dursun Özbek'in Okan Buruk'a destek vereceği aktarıldı.

A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray camiasında eski yönetici Erden Timur'un ligin son periyodunda kulübe geri dönmesine yönelik büyük bir baskı olduğu iddia edildi.

Şampiyonluk yolunda birlik ve beraberliği pekiştirecek isimlere ihtiyaç olduğu, Alanyaspor maçından önce ise bu konuda somut adımlar atılabileceği aktarıldı.

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