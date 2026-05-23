Galatasaray'da seçim sonuçlandı: 4. kez Dursun Özbek başkan oldu

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi. Dursun Özbek, 1780 geçerli oyla tekrar Galatasaray Başkanı seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 12 sandık hazırlandı. Genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda 2079 kişi oy kullandı.

Özbek, sonuçların belli olmasıyla yaptığı konuşmada, "Değerli Galatasaraylılar, saygı değer hanımefendi ve beyefendiler, bugünkü seçimde oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olan ve iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekip, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz, şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!" dedi.