  3. Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
Galatasaray, Olağan Seçim Toplantısı'nın 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacağını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün 'OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI' 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

