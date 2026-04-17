Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün 'OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI' 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."