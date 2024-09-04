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Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı. Oliveira, Yunan ekibi Olympiakos ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi
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Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı
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Galatasaray, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.

Yeni takımı Olypiakos

Sergio Oliveira, Olympiakos imza atacak. SDNA'da yer alan habere göre; Yunan ekibi, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yunanistan'a gitti

Oliveira, Galatasaray'dan ayrılık sonrası özel uçakla Atina'ya hareket etti. Oliveira, sağlık kontrollerinden sonra kendisini Olympiakos'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Sarı kırmızılı takım, Sergio Oliveira'ya 3 yıla yayılan taksitlerle toplam 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek.

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