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Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber

Galatasaray, Victor Osimhen'in sol üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber
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 Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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