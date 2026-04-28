  1. Ekonomim
  2. Spor
  Galatasaray'da Willi Cummings ile yollar ayrıldı
Takip Et

Galatasaray’da Willi Cummings ile yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD’li Willi Cummings ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Willi Cummings ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan ve geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan takımımızın da önemli bir parçası olan Willi Cummings ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.