Galatasaray'da yeni maaş mesaisi: 7 futbolcu ile görüşülecek

Galatasaray Yönetimi, yeni transferlerin aldığı paraların oldukça gerisinde kalan oyuncuların ücretlerinde iyileştirmeye gidecek. 13 Eylül’de bitecek transfer döneminin ardından iç transfere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, son dönemde takıma büyük katkı veren isimlerin mağduriyetini giderecek.

Türkiye’de transferinin sona ereceği cuma gününe kadar takviye planları yapan sarı-kırmızılılarda gelecek hafta iyileştirmeler için görüşmeler başlayacak. İlk planda Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerle masaya oturacak yönetim, bu oyuncuların ücretlerinde hatırı sayılı bir zamma gidecek.

Galatasaray Yönetimi, takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper ile Abdülkerim’in yıllık ücretlerini yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray’da yine Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün gibi isimlere de zam yapılacağı yıllık ücretlerinin arttırılacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin bu hamleyle beraber özellikle yerli futbolcuların motivasyonları yukarı çekmeyi planladığı bildirildi.

Galatasaray’ın geçen sezon vazgeçilmez ismi olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı forma altında tam 55 karşılaşmada görev yaptı. Ligde sadece sarı kart cezalısı bir maçı kaçıran Barış, lig, kupa ve Avrupa’daki bu müsabakalarda 7 gol attı, 12 asist yaptı.

Zalewski bombası

Galatasaray Roma’nın Polonyalı futbolcusu Nicola Zalewski’nin transferini bitirme noktasına geldi. 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle son detayları görüşüyor. Kanatta ve orta sahada forma giyebilen genç futbolcu için yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk’un Polonya Milli Takımı’nda da forma giyen genç futbolcuyu ısrarla istediği öğrenildi. Öte yandan Galatasaray’da gündeme gelen bir diğer isim ise Frankfurt’ta forma giyen Junior Dina Ebimbe oldu.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için sarı-kırmızılıların 7 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.