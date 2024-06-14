Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları: 4 transfer yolda
Süper Lig'de şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, kadro planlaması için çalışmalarına başladı. Takımın ana kadrosunu bozmak istemeyen Sarı-Kırmızlı kulüp, en az 4 pozisyona takviye yapacak.
Süper Lig'de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. Nokta atışı transfer yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı kulüp, beklentilerin altında kalan isimlerle vedalaşıp, takımı kaliteli isimlerle güçlendirecek.
Galatasaray'ın transferde ilk hedefi sağ bek, 8 numara, 10 numara ve kanat oyuncusu transfer etmek.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin isteği doğrultusunda transferleri yurtdışı kampına yetiştirmeyi planlıyor.
3 Temmuz'da top başı yapacak
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayıp 6 gün İstanbul'da çalışacak.
Ardından Avusturya'da 9-18 Temmuz ve 22-27 Temmuz'da kamp yapacak.
Trendyol Süper Lig'de Transfer sezonu 24 Haziran'da başlayıp, 13 Eylül'de sona erecek.