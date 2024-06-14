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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları: 4 transfer yolda

Süper Lig'de şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, kadro planlaması için çalışmalarına başladı. Takımın ana kadrosunu bozmak istemeyen Sarı-Kırmızlı kulüp, en az 4 pozisyona takviye yapacak.

Haber Merkezi
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları: 4 transfer yolda
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Süper Lig'de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. Nokta atışı transfer yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı kulüp, beklentilerin altında kalan isimlerle vedalaşıp, takımı kaliteli isimlerle güçlendirecek.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi sağ bek, 8 numara, 10 numara ve kanat oyuncusu transfer etmek.

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin isteği doğrultusunda transferleri yurtdışı kampına yetiştirmeyi planlıyor.

3 Temmuz'da top başı yapacak

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayıp 6 gün İstanbul'da çalışacak.

Ardından Avusturya'da 9-18 Temmuz ve 22-27 Temmuz'da kamp yapacak.

Trendyol Süper Lig'de Transfer sezonu 24 Haziran'da başlayıp, 13 Eylül'de sona erecek.

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