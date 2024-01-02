Galatasaray'da Ziyech için ayrılık açıklaması

Hakim Ziyech’in menajeri, Ziyech’in ayrılmak istediğini Galatasaray yönetimine ilettiğini açıkladı.

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech’in menajeri George Gardi, Ziyech’in ayrılmak istediğini Galarasaray yönetimine ilettiğini duyurdu.

Gazeteci Ayhan Şensoy’a konuşan Gardi, “Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galarasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Ziyech’i sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma katmıştı.

Ayrılacak isimler netleşti

Galatasaray, beklentilerin altında kalan Angelino'ya da kesin olarak veda edecek. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya istediği takviyeleri yapması halinde Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'yle de ayrılık görüşmeleri başlayacak.