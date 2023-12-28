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Galatasaray'da Ziyech şoku: Süper Kupa kadrosunda yer almadı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finalinin maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda 3 isim kadroda yer almadı.

Haber Merkezi
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Galatasaray'da Ziyech şoku: Süper Kupa kadrosunda yer almadı
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Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı. 

Galatasaray'da Angelino da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi.

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