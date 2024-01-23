Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması
Galatasaray, Trabzonspor mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikler sonucunda sol alt arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray, oyuncunun son durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;
"Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
Abdülkerim Bardakcı'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.