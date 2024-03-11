Galatasaray'dan açıklama: "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın"

Galatasaray, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın" başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat’taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı Galatasaray'ın X hesabından şu şekilde paylaşıldı: