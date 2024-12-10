Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya cevap geldi: Algı başkanı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, "Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Yöneticiniz bizimle ilgili çirkin şekilde şike imasında bulundu haberiniz olsun. Yöneticiniz bizimle ilgili Rey Manaj konusunda bizim maçta oynamadı diyerek şike yaptığımız ima etti. Böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Yapı var diyorsunuz." sözlerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, cevap verdi.

"Fenerbahçe'nin algı başkanı"

"Fenerbahçe'nin algı başkanı, algılarına devam ediyor maalesef. Bugün suçladıkları konularda, daha iki maç öncesinde, Eyüpspor maçında, kendilerinin, teknik direktörlerinin neler söylediklerini unutmadık. Bu konuda insanlara ders vermek, ahlak kurallarından bahsetmek bence onların işi değil. Söyledikleri kelimeleri telaffuz etmek, o seviyeye inmek istemiyorum."

"Rakibe bir şey söylüyoruz, cevap federasyondan geliyor"

Başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili "Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını duydum. Seviyesi itibarıyla Galatasaray'ın ikinci başkanına böyle şeyler söylemesi kabul edilemez. Haddine değil. Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap federasyon başkanından geliyor. Federasyona bir şey söylediğimizde rakip takım ortaya çıkıyor."