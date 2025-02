Galatasaray'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası paylaşım

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Galatasaray, rakibi Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası İngilizce hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi." denildi.

Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match.