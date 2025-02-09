Galatasaray'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası paylaşım
Galatasaray, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından İngilizce hesabından paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
"5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi"
Galatasaray, rakibi Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası İngilizce hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi." denildi.
Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match.— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 9, 2025