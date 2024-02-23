Galatasaray'dan Avrupa'ya veda
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya deplasmanında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
9. dakikada Kairinen’in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Preciado, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens’in ortasında Davinson’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Abdülkerim kafayla filelere yolladı. 1-1
20. dakikada sağ kanattan Mertens’in pasında ceza sahası içinde çaprazdan Kerem Aktürkoğlu’nun gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
43. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper’in şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
59. dakikada ceza sahası dışından Mertens’in kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunda top yandan dışarı çıktı.
70. dakikada Kaan Ayhan, Haraslin’e yaptığı faul sonrası VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Taylor tarafından sarı kartı iptal edilerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
74. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Tuci kafayla topu ağlara yolladı. 2-1
80. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasta Davinson Sanchez'in ıskaladığı topla buluşan Haraslin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
90+6. dakikada hızlı gelişen Sparta Prag atağında Laçi’nin pasında Kuchta topu boş kaleye gönderdi. 4-1
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn
Sparta Prag: Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji (Tuci dk. 66), Kuchta, Laçi, Haraslin (Sadilek dk. 86), Sorensen, Panak, Wiesner (Zeleny dk. 72), Vitik
Yedekler: Vorel, Surovcik, Mejdr, Sevinsky, Solbakken, Karabec, Pesek, Vydra, Sevcik
Teknik Direktör: Brian Priske
Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Berkan, Torreira (Vinicius dk. 83), Kerem Demirbay (Tete dk. 75), Barış Alper, Mertens (Oliveria dk. 62), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 62), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Baran Demiroğlu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Preciado (dk. 9), Tuci (dk. 74), Haraslin (80), Kuchta (dk. 90+6) (Sparta Prag), Abdülkerim (dk. 16) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Kaan Ayhan (dk. 70) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sorensen, Kuchta, Preciado (Sparta Prag), Kerem Demirbay, Berkan, Vinicius (Galatasaray)