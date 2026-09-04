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Galatasaray'dan, Başakşehir'e karşı ligde üst üst 9. galibiyet

Galatasaray, Başakşehir ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 9 maçı kazandı.

Haber Merkezi
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Galatasaray'dan, Başakşehir'e karşı ligde üst üst 9. galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, çekişmeli geçen müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aslan, turuncu-lacivertlilere karşı ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle başlayan süreçte Galatasaray, Başakşehir'e ile ligde oynadığı 9 maçtan da 3 puanla ayrıldı.