Galatasaray'dan dolandırıcılık açıklaması

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftarları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Kulüp adına yapılan açıklamada; yardım çağrısı, üyelik ücreti, ürün bedeli ya da benzeri gerekçelerle para talep eden kişi ve mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"Hiçbir şahsi bilgi ve belge paylaşılmamalıdır"

"Kulübümüzce çağrı merkezi, telefonla arama ve benzeri kanallar üzerinden herhangi bir satış veya yardım toplama faaliyeti yürütülmemektedir.

Kulübümüz veya Galatasaray Sportif adına aradığını iddia ederek yardım, üyelik bedeli, ürün bedeli ve sair ödeme talep edenlere itibar edilmemeli, kredi kartı bilgileri başta olmak üzere hiçbir şahsi bilgi ve belge paylaşılmamalıdır.

Ayrıca, kulübümüz ve Galatasaray Sportif adı kullanılarak aranan ve bu yolla mağdur olanların savcılık nezdinde de ayrıca şikâyette bulunmaları gerekmektedir.

Değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızın bilgisine önemle sunulur."