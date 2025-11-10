  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı açıklaması
Takip Et

Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı açıklaması

TFF'nin açıkladığı bahis soruşturmasında Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Evren Eren Elmalı PFDK'ya sevk edilmişti. Galatasaray, yaptığı açıklama ile Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'dan tüm bilgileri talep ettiklerini ve iki futbolcudan da savunma istediklerini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı açıklaması
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili futbolcu isimlerini paylaşmıştı. TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun tespit edildiğini ve bu isimlerin tamamının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Listede Galatasaray'dan iki isim yer aldı

Süper Lig takımlarından Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da PFDK'ya sevk edilmişti.  Galatasaray kulübü, bahis skandalında adı karışan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı hakkında inceleme başlatarak oyunculardan savunma istedi. 

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "TFF tarafından bugün yapılan duyuruda bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun PDFK'ya sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumuz nettir.

Daha önceki açıklarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenirliği ve itibarı açısından taviz verilemez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır." ifadeleri kullanıldı. 

Bahis oynayan futbolcular kimler? TFF bahis oynayan futbolcu isimlerini açıkladıBahis oynayan futbolcular kimler? TFF bahis oynayan futbolcu isimlerini açıkladıSpor

 

Spor
TFF 57. madde nedir? Bahis cezası ne kadar? (2025)
TFF 57. madde nedir? Bahis cezası ne kadar? (2025)
Son dakika Eren Elmalı, İzzet Çelik ve Ege Albayrak aday kadrodan çıkarıldı
3 futbolcu Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!
Son dakika Beşiktaş'tan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Beşiktaş'tan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Arda Güler paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Arda Güler paylaşımı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Uysal ve Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynayan futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?
Bahis oynayan futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?