Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili futbolcu isimlerini paylaşmıştı. TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun tespit edildiğini ve bu isimlerin tamamının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Listede Galatasaray'dan iki isim yer aldı

Süper Lig takımlarından Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da PFDK'ya sevk edilmişti. Galatasaray kulübü, bahis skandalında adı karışan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı hakkında inceleme başlatarak oyunculardan savunma istedi.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "TFF tarafından bugün yapılan duyuruda bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun PDFK'ya sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumuz nettir.

Daha önceki açıklarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenirliği ve itibarı açısından taviz verilemez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır." ifadeleri kullanıldı.