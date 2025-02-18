Galatasaray'dan flaş karar: Icardi'nin sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor.

Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Frankowski'ye yer açmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, çareyi Icardi'nin mukavelesini Türkiye içinde 4 aylığına askıya almakta buldu.

Derbiye özel davet

İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.