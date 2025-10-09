Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu iddialarına yanıt geldi
Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki transfer iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Tarafların Milano'da görüştüğü ileri sürülürken, Galatasaray cephesinden milli futbolcu hakkında net bir açıklama yapıldı. Kulüpten gelen açıklama, transfer söylentilerine açıklık getirdi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'a yazılan hatta anlaşıldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun bir kez daha sarı-kırmızılıların gündeminde olduğu ileri sürüldü.
Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'un Milano'ya gidip Hakan Çalhanoğlu ile görüşme yaptığına dair iddialar büyük yankı uyandırdı.
Öte yandan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu haberlerine son noktayı koydu. Sabah Gazetesi'ne göre sarı-kırmızılılardan gelen açıklamada milli futbolcunun gündemde olmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın deneyimli futbolcu için "Inter 30 milyon Euro istedi. Artık bizim gündemimizde Hakan Çalhanoğlu yok" dediği ifade edildi.