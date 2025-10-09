Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu iddialarına yanıt geldi

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a yazılan hatta anlaşıldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun bir kez daha sarı-kırmızılıların gündeminde olduğu ileri sürüldü.

Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'un Milano'ya gidip Hakan Çalhanoğlu ile görüşme yaptığına dair iddialar büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu haberlerine son noktayı koydu. Sabah Gazetesi'ne göre sarı-kırmızılılardan gelen açıklamada milli futbolcunun gündemde olmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın deneyimli futbolcu için "Inter 30 milyon Euro istedi. Artık bizim gündemimizde Hakan Çalhanoğlu yok" dediği ifade edildi.