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Galatasaray'dan istifa eden Ali Yüce: Hiçbir makam beklentisi içinde olmadım

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce istifa ettiğini açıkladı.

AA
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Galatasaray'dan istifa eden Ali Yüce: Hiçbir makam beklentisi içinde olmadım
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Ali Yüce, sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Galatasaraylılar,

Galatasaray camiasının bir ferdi olarak Galatasaray’a hizmet etmeyi her zaman bir vazife bildim ve bu vazifeyi yerine getirmek için hiçbir makam beklentisi içinde olmadım.

25 Mayıs 2024 tarihinde yapılan seçimde, Başkanımız Sayın Dursun Özbek’in daveti üzerine yönetim kuruluna girmeyi kabul ettim. Seçildiğimiz günden bu yana, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalıştım. Görevde bulunduğum süre boyunca, camiamızın gündemini ve beklentilerini dikkatle takip edip Yönetim Kurulu toplantılarında dile getirmeye gayret ettim.

Ancak bu gayreti gösterdiğim süre boyunca yönetim anlayışı ve karar alma süreçlerindeki ciddi görüş farklılıkları nedeniyle bir yol ayrımına geldiğimi gördüm.

Kulübümüze büyük bir prestij ve maddi kazanç sağlayacak olan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçımıza saatler kala, resmi hesabımızdan paylaşılan açıklamanın usulü ve zamanlaması, şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı.

Bugün itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Bir taraftar olarak kulübümüzü her branşta desteklemeye ve ihtiyaç duyulan her an kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim.

Galatasaray, benim için yalnızca bir spor kulübü değil; hayatım boyunca onurla taşıyacağım bir aidiyetin adıdır.

Saygılarımla" 

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