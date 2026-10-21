Galatasaray'dan Lille deplasmanında 4 gollü zafer
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2'de Yunus Akgün, 44'te Batrakov, 52'de Bentaleb (KK) ve 61'de Osimhen kaydetti.
Lille'in golleri ise 7 ve 39'da Diaoune'dan geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini aldı ve 3 puana yükseldi. Lille ise henüz puan alamadı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.