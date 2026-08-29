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Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması

Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması
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Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Portekizli yıldız futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelecek.

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