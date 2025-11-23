Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Wilfried Singo'nun MR sonuçları çıktı

  1. Ekonomim
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini, Lemina'nın ise diz arka bölgesinde ağrı hissettiğini duyurdu.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye 7 eksikle çıkan Galatasaray'da 2 sakatlık daha yaşandı. 

Galatasaray, Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Mario Lemina’nın ise ileri tetkiklerinin bu akşam tamamlanacağı duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

 Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır. 

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı. 

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."

