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Galatasaray'dan Slavko Vincic'e veto! TFF'ye bildirildi

Galatasaray yönetimi, atanacak yabancı hakem konusunda Sloven hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.

Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Slavko Vincic'e veto! TFF'ye bildirildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde dünyaca ünlü bir yabancı hakemin görev alacağını açıklamıştı. 

İsmi geçen hakemler arasında Slavko Vincic de yer alırken, Galatasaray yönetiminin Sloven Vincic'i istemediği öğrenildi. 

Sarı-kırmızılı yönetim, Sloven hakem Slavko Vincic'in derbide görev almaması için TFF'ye başvuruda bulundu.

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