Galatasaray'dan Slavko Vincic'e veto! TFF'ye bildirildi
Galatasaray yönetimi, atanacak yabancı hakem konusunda Sloven hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde dünyaca ünlü bir yabancı hakemin görev alacağını açıklamıştı.
İsmi geçen hakemler arasında Slavko Vincic de yer alırken, Galatasaray yönetiminin Sloven Vincic'i istemediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Sloven hakem Slavko Vincic'in derbide görev almaması için TFF'ye başvuruda bulundu.