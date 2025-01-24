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Galatasaray'dan soruşturma açıklaması: Yanlış işlerin içinde olmayız

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "yasa dışı bahse teşvik" ile ilgili takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin "Herkes şunu bilsin, Galatasaray bundan önce de yanlış işlerin içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray'dan soruşturma açıklaması: Yanlış işlerin içinde olmayız
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahse konu anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan izinle yapıldığını belirterek, "Söz konusu haber sitesi sponsorluğuna ilişkin bu anlaşma, TFF'den aldığımız izinle yaptığımız bir sponsorluk anlaşması. Bu anlaşmadan kulübümüz herhangi bir menfaat sağlamamış. Sulh Ceza Hakimliği bu sponsorluğa dair verilen takipsizlik kararına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü ve Spor Toto Genel Müdürlüğünün itirazlarını değerlendirmiş, Fenerbahçe'nin itirazının reddine, Spor Toto'nun itirazının kısmen kabulüne karar vermiştir. Bu kapsamda savcılık soruşturması devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Herkes şunu bilsin, Galatasaray bundan önce de yanlış işlerin içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır"

Kulüp genel sekreteri Eray Yazgan'ın isminin dosyada kulübü temsilen geçtiğini aktaran Öztürk, "Herkes şunu bilsin, Galatasaray bundan önce de yanlış işlerin içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Eray Yazgan'ın isminin geçmesi kulübü temsilen genel sekreter sıfatıyla ifade vermesinden ötürü. Konuyla ilişkiliymiş gibi gösterilmesi tümüyle abes." şeklinde görüş belirtti.

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